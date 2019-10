João Baião despede-se da mãe no dia do seu aniversário

No dia em que completou 56 anos, João Baião despediu-se da mãe, Maria Luísa, que morreu na segunda-feira, 7 de outubro, aos 85 anos.O velório aconteceu, esta terça-feira, no Centro Funerário de Santo Condestável, em Campo de Ourique, Lisboa.O apresentador chegou ao local visivelmente emocionado, mas não deixou de exibir um sorriso para aqueles que o apoiaram."É uma tristeza muito grande. O João é daqueles amigos que é impossível não apoiar. Ele é muito ligado a toda a gente", disse Maria João Abreu ao chegar ao local.Maria Luísa estava "debilitada" há já vários meses, devido à "idade". Em dezembro, Baião falou sobre o estado de saúde da mãe, mas preferiu não especificar o problema.Há nove anos, o rosto do terceiro canal sofreu com a morte do pai, Severino Mendes, no dia do seu aniversário, vítima de AVC. O corpo de Maria Luísa vai ser sepultado, esta manhã, no cemitério de Benfica, em Lisboa.