João Baião e Gonçalo Diniz emocionados ao recordar amigo João Ricardo

João Baião assinalou uma data especial, o dia em que o ator João Ricardo, que morreu vítima de um tumor no cérebro em novembro de 2017, celebraria 61 anos.O apresentador dedicou-lhe palavras emotivas nas redes sociais., escreveu o rosto da SIC na legenda de uma publicação onde juntou uma fotografia do artista, que era muito acarinhado pelos espectadores e colegas.Foi também no programa '24Horas de Vida', apresentado por Bárbara Guimarães, no qual João participou, que o apresentador recordou o amigo. "Não me despedi dele. Eu odeio dizer adeus", disse à apresentadora., recordou ainda João Baião, emocionado com a partida do ator.Também Gonçalo Diniz, que sempre foi muito próximo de João Ricardo, fez questão de assinalar a data. "Parabéns meu príncipe encantado", escreveu o ator, que também enfrentou uma luta contra o cancro, através das redes sociais., disse ainda o rosto da novela 'Nazaré', que prometeu que tem um presente para o amigo, pedindo aos fãs que ficassem atentos ao programa de amanhã, quinta-feira, de Cristina Ferreira, deixando-os curiosos.