João Baião emociona-se em direto com surpresa de Tânia Ribas de Oliveira

João Baião recebeu uma visita muito especial na manhã desta segunda-feira durante o programa ‘Casa Feliz’ da SIC. O apresentador foi surpreendido com a visita da amiga de longa data, Tânia Ribas de Oliveira, e não escondeu a emoção quando viu a apresentadora da RTP1 entrar em estúdio.

A anfitriã de ‘A Nossa Tarde’, da RTP, entrou em estúdio vestida com um fato de proteção e uma máscara. Ao reconhecer a amiga, o comunicador abraçou-a e ambos protagonizaram um momento emotivo.

Todavia, as emoções não ficaram por aqui. Durante a conversa, os apresentadores trocaram rasgados elogios e não evitaram as lágrimas. "Não há ninguém como tu e, por isso, tu devias ser eleito património nacional, deviam fazer uma estátua para ti porque não há ninguém que se conheça ou que te conheça ou que só te veja na televisão que não te teça os maiores elogios, João", disse Tânia. "Tu és pura verdade e eu já te disse isto. Que Deus te dê sempre o dobro daquilo que dás às pessoas que é tanto amor, carinho, tanta igualdade no olhar, não há ninguém quem ganhe menos ou quem ganhe mais. Nem raças, nem géneros. Tu tratas da mesma maneira todas as pessoas", acrescentou a apresentadora.

Por seu lado, João Baião também elogiou a melhor amiga. "Desde que te conheço a minha vida ganhou outra dimensão profissionalmente e pessoalmente e por isso é que todos os dias te digo ‘Bom dia, meu amor’, ‘Dorme bem, meu amor’. Eu estou sempre aqui, meu amor", disse.



À conversa com Diana Chaves, os amigos recordaram ainda o momento em que Tânia soube que estava grávida pela primeira vez.



Nas redes sociais, o comunicador agradeceu a surpresa: "A minha Princesa Tânia visitou-me hoje na Casa Feliz para me surpreender e fiquei com o coração "desfeito", porque o amor que nos une, a admiração que tenho por ela como mulher e comunicadora nenhuma fronteira pode separar. Neste Natal tão diferente o meu presente chegou mais cedo".

Veja aqui o vídeo:

