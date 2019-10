João Baião enfrenta morte da mãe

A informação foi avançada nas redes sociais pelo diretor do Teatro Maria Vitória, Helder Costa Freire.

"Aquele que nos dá tantas e tantas alegrias e tem sempre, para todos nós, uma palavra de conforto e simpatia, hoje está num momento de difícil tristeza. Faleceu-lhe a Senhora Sua Mãe. E exatamente na véspera do seu Aniversário de nascimento, tal como aconteceu há 9 anos atrás com o senhor seu Pai. Daqui lhe enviamos um abraço de muito pesar e grande e sincera solidariedade. HFCosta e toda a Companhia do Teatro Maria Vitória", pode ler-se.



João Baião ainda não se pronunciou publicamente sobre esta dolorosa perda.



Recorde-se que há nove anos atrás, o rosto da televisão portuguesa já tinha enfrentado a morte do pai.





