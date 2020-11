João Baião está a viver há quatro meses em hotel de luxo

Há cerca de cinco meses a vida de, de 57 anos, levou uma verdadeira reviravolta, ao passar dos programas de fim de semana para o matutino das manhãs ao lado de Diana Chaves. Este convite de Daniel Oliveira abriu portas a uma renovação milionária com a SIC - está a ganhar cerca de 25 mil euros por mês.No entanto, não foi só no campo profissional que mudou. Graças à presença diária em televisão, o rosto das manhãs do terceiro canal conseguiu várias parcerias, por isso,Desta forma, está mais perto dos estúdios da SIC, uma vez que a sua casa fica em Alenquer.Durante as tardes, após a reunião com a equipa de produção do programa ‘Casa Feliz’, Baião retoma a sua rotina. Faz vários passeios, nos quais, por vezes, acaba por cometer alguns excessos. Numa passagem pela Avenida da Liberdade, o rosto do ‘Domingão’ apaixonou-se por uma mochila de uma conhecida marca de luxo e fez um investimento.parar? sim, mas só um dia...O sábado foi o dia eleito por João Baião para recarregar energias. É durante o primeiro dia do fim de semana que aproveita para colmatar as saudades dos animais, na sua propriedade em Alenquer.É neste dia que aquele que é um dos principais ativo da SIC faz uma reflexão sobre a semana e se prepara para os dias intensos. À tarde, regressa com toda a animação e energia ao ‘Domingão’.