João Baião faz revelação surpreendente: "Não sou o único hóspede do hotel, mas ando nu"

A emissão desta quinta-feira, dia 3 de dezembro, do programa da '5 Para A Meia Noite', da RTP, contou com a participação especial de João Baião. O apresentador não escapou à rúbrica 'Pressão no Ar', onde se sujeitou a várias perguntas.





O artista protagonizou um dos momentos caricatos da noite, quando questionado sobre se anda nu pelos corredores do hotel onde mora, em Lisboa.



"Não sou o único hóspede do hotel, mas ando nu... no corredor do meu quarto. Vou nu e posso dizer-vos que vou muito bem", disse em tom de brincadeira.





Miguel Rocha e Marina Mota perguntaram ainda se este já tinha recusado algum projeto televisivo.





"Acho que nunca recusei nenhum convite televisivo, o que me fez recusar foi porque já estava noutros projetos ."