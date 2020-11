João Baião homenageia João Ricardo três anos após a sua morte: "Não nos esquecemos"

João Baião recordou com saudade o ator João Ricardo, que morreu há três anos, vítima de um tumor maligno na cabeça. Esta segunda-feira, o apresentador de a ‘Casa Feliz’ da SIC, homenageou o amigo nas redes sociais.

"Três anos. Não me esqueço, não nos esquecemos do João Ricardo!", escreveu na legenda da fotografia que partilhou do ator.

À semelhança do apresentador, o ator Miguel Costa, que dá vida a Adolfo na novela ‘Nazaré’ lembrou o amigo na sua página de Instagram. "Trago-te sempre comigo, querido João. Há três anos que nos fazes muita falta. Um grande beijinho", afirmou.

Recorde-se que João Ricardo morreu a 23 de novembro de 2017, após o seu estado de saúde se ter agravado.