João Baião irrita-se com comparação a Cristina Ferreira

João Baião

Foto: Cristina Ferreira e João Baião

14 abr 2021 • 12:14

voltou a vestir a personagem 'Dona Odete' no programa 'Casa Feliz', da SIC, um papel que surgiu quandoainda estava no canal e apresentava o formato, na altura com o nome de 'Programa da Cristina'.Nas redes sociais do programa foi uma partilhada uma imagem do apresentador vestido a rigor para a personagem.", pode ler-se na legenda.Rapidamente um seguidor reagiu, criticando o programa, que considerou uma imitação do que Cristina Ferreira tinha feito. "João Baião mostrou-se atento e não gostou do que leu., escreveu, em resposta ao comentário.