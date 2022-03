João Baião mostra capa da revista 'Boa Onda' com Diana Chaves Apresentador partilhou uma foto nas redes sociais com a última edição da revista que sai à sexta-feira com o Correio da Manhã.

João Baião com revista 'Boa Onda'

Foto: Direitos Reservados

02:30

João Baião partilhou uma foto nas redes sociais com a última edição da revista ‘Boa Onda’, que sai à sexta-feira com o Correio da Manhã, em que exibe a capa com Diana Chaves.



O apresentador mostra assim o seu orgulho na parceira das manhãs, que hoje regressa com mais uma temporada de ‘Casados à Primeira Vista’ (SIC). Baião, por sua vez, voltou ao teatro, com a peça ‘Monólogos da Vacina’.

