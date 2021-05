João Baião não contém as lágrimas no programa 'Casa Feliz' ao recordar Maria João Abreu

Beijinho, João. Enquanto o meu coração bater, está sempre comigo", garantiu. Sobre a emissão de homenagem, João Baião afirmou: "Foi muito singela para o que a Maria João merece, mas tenho a certeza que esta casa jamais a esquecerá".



Esta quinta-feira, quando foi anunciada a morte da atriz, João Baião esteve no 'Jornal da Noite', da SIC, onde recordou a amiga com lágrimas nos olhos. "A Maria João faz parte da minha vida desde sempre. Não conseguirem jamais encontrar palavras para descrever a importância que a João tem na minha vida, o que ela me deu a mim e a relação que nós conseguimos desenvolver e por isso é que isto tudo é muito... é de uma violência...", afirmou.



João Baião falou, ainda, sobre a proximidade que tem com a família de Maria João Abreu. "Tenho uma relação muito próxima com o Ricardo, o Miguel [filhos da atriz], o João [Soares] e com o José Raposo. A permanência na vida um do outro era uma constante e portanto... e agora? O que vai ser de nós sem ti, João".





Esta sexta-feira,conduziram uma emissão especial de 'Casa Feliz', na SIC, dedicado a Maria João Abreu, tendo recebido vários amigos da atriz, que morreu esta quinta-feira devido a complicações de um aneurisma que sofreu a 30 de abril.foi uma das amigas de Maria João Abreu que marcou presença no programa e acabou por deixar palavras de carinho ao colega de Diana Chaves por saber o quão difícil esta perda está a ser difícil., afirmou Rosa do Canto. João Baião não conteve a emoção e acabou por chorar.No final do programa, o apresentador acabou por dedicar umas palavras de carinho à sua amiga Maria João Abreu.Durante o período em que a atriz esteve internada, João Baião foi um dos amigos que a foi visitar.