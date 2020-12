João Baião paga vida de luxo em hotel no centro de Lisboa

Quando, após a saída de Cristina Ferreira da SIC, passou a assumir diariamente o programa das manhãs ‘Casa Feliz’, há cerca de quatro meses, João Baião viu-se obrigado a mudar drasticamente as suas rotinas.





O apresentador trocou a sua quinta em Alenquer por um hotel de luxo no centro de Lisboa, onde reside atualmente durante a semana para estar mais perto da SIC. Porém, garante que é ele quem assegura as despesas da estadia. “Atenção, eu pago as minhas despesas! É verdade que são muito simpáticos e me fazem uma atenção especial, mas eu pago!”, revelou Baião à ‘TV Guia’.