João Baião passa dias de sonho em paraísos na Grécia

Um verdadeiro balão de oxigénio. É assim que, de 57 anos, tem encarado os seus dias de descanso longe da televisão.Primeiro, aterrou em Atenas e foi conhecer os principais pontos turísticos da cidade, mostrando-se maravilhado.Nestes 15 dias afastado dos ecrãs, Baião tem aproveitado para repor energias no mar, passeios e alguns jantares com refeições majestosas. Luxos acessíveis a poucos mas, aos olhos dos seguidores do apresentador, mais do que merecidosDe segunda a sexta no matutino, aos sábados em ‘Olhó Baião’ e aos domingos no ‘Domingão’. Um desafio superado com sucesso, muito elogiado pelo público e em especial pelos responsáveis da SIC, que brindaram o também ator com um novo contrato de exclusividade e um ordenado ainda mais chorudo, a rondar os 20 mil euros.Na próxima segunda, João Baião volta a antena para junto de Diana Chaves com quem desenvolveu uma dupla de sucesso. Os dois têm assegurado a liderança absoluta nas manhãs, derrubando os principais adversários.