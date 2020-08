João Baião promove programa da RTP após renovação milionária com a SIC

A carregar o vídeo ...

Apresentador é um dos rostos exclusivos da SIC.

"Orgulho-me de apadrinhar esta heranc¸a cultural secular [referindo-se às Festas do Impe´rio do Divino Espi´rito Santo] cheia de significado histórico para o Concelho de Alenquer.

Eu e Alenquer contamos com o seu apoio", escreveu na altura.

, apelou durante a mensagem gravada em vídeo, publicada no Instagram.Foi a segunda vez que o fez... Há três dias havia utilizado a mesma plataforma também para pedir votos.A partilha acontece cerca de três semanas após a renovação milionária com a televisão de Paço de Arcos. Com a saída de Cristina Ferreira, o apresentador ascendeu a um lugar de destaque.Recorde-se, João Baião está em várias frentes. Apresenta diariamente as manhãs ao lado de Diana Chaves e aos domingos brilha em 'Domingão'. Cedeu, na última semana, o lugar a João Paulo Sousa em 'Olhó Baião'.