João Baião reúne amigos em evento privado

João Baião e Cláudia Vieira

01:30

Carolina Cunha

O 58º aniversário foi o mote para que João Baião reunisse os amigos mais próximos numa festa de arromba realizada na passada sexta-feira. A alegria e boa-disposição que caracterizam o apresentador foram obrigatórios nesta celebração privada que contou com vários rostos conhecidos do panorama nacional.O artista decidiu montar uma tenda fechada e foram vários os artistas que subiram ao palco para animarem a festa. Um grupo de bailarinos, a cantora Rita Guerra, os irmãos do grupo Calema, a fadista Raquel Tavares, a atriz Luciana Abreu, a cantora Ágata, entre muitos outros.Nas redes sociais, alguns dos amigos registaram momentos da festa, entre os quais Cláudia Vieira, Fátima Lopes e José Figueiras.n