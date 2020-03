João Baião revela mágoa por não se ter despedido de João Ricardo: "Odeio dizer adeus"

O apresentador esteve à conversa com Bárbara Guimarães no programa '24Horas de Vida' e desabafou sobre o assunto delicado.

16 mar 2020 • 13:07

Emocionado, o apresentador da estação de Paço de Arcos recordou o artista, mostrando que não esquece o último encontro que viveram.



"

’.", confessou João Baião, sem conter as lágrimas.

João Baião foi o convidado na última emissão do novo programa da SIC, conduzido por Bárbara Guimarães, '24Horas de Vida' e abriu o coração.Um dos assuntos sobre os quais partilhou as emoções foi a morte do colega e amigo João Ricardo. O ator morreu em 2017, aos 58 anos, na sequência de uma dura batalha contra um tumor no cérebro.