João Baião teme afastamento das manhãs da SIC

João Baião foi o escolhido pela SIC para conduzir o programa 'Casa Feliz' ao lado de Diana Chaves, após o regresso de Cristina Ferreira à TVI. Contudo, o apresentador, que conduz ainda os programas ‘Olhó Baião’ e 'Domingão' aos fins de semana teme o afastamento das manhãs da estação de Paço de Arcos.



"Por mim, fazia tudo, mas sei que não pode ser, até para descansar a minha imagem televisiva. Adoro os formatos de fim de semana, que têm festa, alegria e são entretenimento puro, mas também gosto desta componente mais de talk-show, porque nos permite conhecer pessoas muito interessantes", revelou à 'Caras'.

Apesar de trabalhar todos os dias, o comunicador de 56 anos revelou que não se sente cansado: "Estou a adorar este ritmo, trabalho todos os dias, mas não me sinto nada cansado. Fico sempre muito feliz quando confiam no meu trabalho e tenho o público do outro lado. Como são três programas com registos completamente diferentes, não me cansam. Estou mesmo feliz".



Recorde-se que João Baião e Diana Chaves têm o futuro em risco nas manhãs da SIC.