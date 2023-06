João Baptista condenado a 20 meses de prisão

João Baptista

01:30

João Baptista foi condenado a 20 meses de prisão depois de a ex-namorada, Dina Kelly, o ter acusado de "perseguições e agressões". O ator terá de pagar ainda 2000 euros de indemnização à vítima.No julgamento, que decorreu no Tribunal de Loures, a juíza deu como provado o controlo do telemóvel da ex-companheira, as ofensas gratuitas, as agressões e perseguições a Dina após o fim da relação, avançou a revista ‘TV 7 Dias’.João Baptista não prestou declarações durante o processo, pelo que a juíza considerou que o ator "desperdiçou" a oportunidade "de dar a sua versão dos factos".