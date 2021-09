João Baptista criticado por repreensão polémica à filha

Um momento entre pai e filha acabou envolto em polémica. João Baptista partilhou vários vídeos com a filha Maria Clara, de dois anos, nas redes sociais, mas houve um que captou atenções pelos piores motivos. O ator filmou-se a dar um raspanete à menina: “Ó cabeça de m***a! Já não te disse que não se mexe nas coisas do pai? Já não te disse? Larga! Teimosa.”





A repreensão dividiu opiniões e alguns seguidores fizeram questão de mostrar a sua indignação. “M***a?! M***a é o que tu tens nessa cabeça. Pobre criança já nesses ambientes” ou “se em férias fala assim para uma criança imagino no dia a dia. Se fosse minha neta, só a vias com supervisão”, reagiram alguns utilizadores na rede social Instagram. Por outro lado, houve quem achasse piada ao ralhete de João Baptista. Foi o caso do músico David Antunes, que defendeu o amigo. “Eu chamo cara de c* às minhas [filhas]”, revelou.