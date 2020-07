João Baptista oferece anel à namorada e lança rumores de noivado

O ator que dá vida ao padre Filipe na novela ‘Terra Brava’ da SIC, João Baptista, surpreendeu a namorada, Mónica Paquette, no dia do seu aniversário e ofereceu-lhe um anel, fazendo surgir rumores de um possível casamento. Nas redes sociais, o ator partilhou um vídeo do momento e declarou-se à namorada:

"Raramente me engano!! Mas fiquei sobre pressão na mesma. 30 junho de 2020, foi um dia especial. Parabéns, meu amor", escreveu na legenda do vídeo em que coloca o anel à companheira.

Já noutra publicação, o ator teceu rasgados elogios à namorada: "Hoje é o teu dia, meu amor. Se eu escrevesse tudo o que sinto por ti e as coisas boas que crias em mim e me fazes sentir, daria um livro com páginas incontactáveis", começou por escrever na publicação da fotografia que partilhou com a namorada.

"Quero apenas que o mundo saiba o quanto te amo e és especial na minha vida. Obrigado por existires e fazeres de mim uma pessoa melhor. Amo-te, meu amor", terminou.



Veja aqui o vídeo:





A carregar o vídeo ...

Ator partilhou momento nas redes sociais.