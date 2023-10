João Baptista volta a ter problemas com a polícia

João Baptista, de 38 anos, esteve recentemente no centro de um desacato no espaço Verso, um rooftop situado no Parque dos Poetas, em Oeiras, desacato esse que obrigou à intervenção da polícia.Ao que parece, o ator já é um cliente habitual do espaço e já não é novidade que às vezes tenha atitudes menos adequadas, mas neste dia a situação tomou outras proporções e as autoridades foram chamadas ao local, segundo conta um funcionário do bar."Chamámos as autoridades porque o senhor em causa estava sem a t-shirt, a importunar outros clientes, e não podemos aceitar este comportamento", contou o mesmo funcionário do espaço à revista 'Tvmais'. "O rapaz chega e mostrou sinais de estar alterado, muito agitado", revelou ainda um cliente do bar à mesma revista acrescentando que o ator começou a beber e a situação piorou."Começa a consumir bebidas e o comportamento piora. Meteu-se com as pessoas, em particular (e com muita insistência) com uma rapariga. Isto cai mal entre o grupo de amigos, depois tira a roupa e chamam a polícia", recordou ainda o jovem.A polícia dirigiu-se então ao espaço. Ao ser abordado pelos agentes, João Baptista, deixou o rooftop sem oferecer qualquer resistência acabando assim por ser levado pelos dois agentes da PSP de Oeiras.Perante a justiça, esta situação não é nada favorável para o ator que, recorde-se, no início de junho, foi condenado a 20 meses de prisão, com pena suspensa, pela prática do crime de violência doméstica contra a ex-namorada Dina Kelly. Enquanto está a cumprir a pena, o ator está a ser acompanhado pela Direção Geral de Ação Social.