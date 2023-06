João Cancelo sofre hemorragia forte após operação

João Cancelo

01:30

Vanessa Fidalgo

O internacional português João Cancelo, de 29 anos, que na última temporada alinhou pelo Bayern Munique, emprestado pelo Man. City, apanhou um susto com a rinoplastia que efetuou no ano passado, ao sofrer uma aparatosa hemorragia no período pós-cirúrgico. As imagens do momento em que o jogador enfrenta o problema, em casa, a que o CM teve acesso, andam a correr as redes sociais, após terem ficado na posse de uma ex-funcionária que trabalhou na clínica onde o lateral era acompanhado (por isso, não serão reproduzidas).





Saiba mais no Correio da Manhã