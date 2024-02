João Cancelo vai ser pai pela segunda vez

Cinco anos depois, João Cancelo vai voltar a ser pai. O bebé que está a caminho é o segundo filho do internacional português com Daniela Machado. O casal fez uma sensual produção fotográfica para assinalar o momento. “Multiplicando amor, felicidade e bênção, escreveram na legenda de uma fotografia ao lado da filha mais velha, a pequena Alícia, de quatro anos. Na imagem já é bem visível a barriga de Daniela Machado.Esta novidade recebeu reações de várias figuras públicas. “Parabéns, queridos. Família linda!!”, escreveu a cantora April Ivy. “Felicidades”, desejou o jogador Ronald Araújo, colega de Cancelo no Barcelona, assim como Paulo Battista, o alfaiate de algumas figuras públicas. João Cancelo e Daniela Machado estão juntos desde 2011. Atualmente, o internacional português defende as cores do Barcelona por empréstimo do Manchester City e a sua continuidade em Espanha continua a ser uma incógnita.