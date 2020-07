João Cancelo vive dias de descanso em família

Ointernacional português João Cancelo desfrutou dos dias de folga ao lado da namorada, Daniela Machado, e da filha, Alícia, que já completou seis meses.A família, que atualmente reside em Inglaterra, devido aos compromissos profissionais do craque ao serviço do Manchester City, aproveitou a subida das temperaturas para ir a banhos na piscina da mansão do jogador.Nas redes sociais, o craque partilhou os momentos de descontração em que surge no jacuzzi., escreveu o jogador na legenda da fotografia partilhada na conta pessoal de Instagram.Também a namorada do craque tem publicado várias fotografias em que é visível o ambiente de diversão entre a família, que se mostra rendida à pequena Alicia, que cresce a olhos vistos.A primeira filha do casal tem enchido de alegria o casal, que vive com intensidade a experiência com a bebé.Ao longo do período de confinamento devido à pandemia da Covid-19, João Cancelo e Daniela Machado optaram por permanecer em Inglaterra e há vários meses que não visitam Portugal.O craque mantém rigorosas medidas de segurança implementadas no campeonato inglês que ainda decorre.João Cancelo é natural do Barreiro, em Setúbal, onde reside a sua família.