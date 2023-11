João Catarré aparece pela primeira vez em público após ter sido revelada doença grave

"Esteve na sexta-feira no velório de Carlos Avilez que se realizou no Teatro Mirita Casimiro em Cascais, dizem-me que estava algo inchado devido aos tratamentos mas que o viram com boa energia nos seus movimentos", revelou o comentador do programa das madrugadas da CMTV.



Adriano Silva Martins deu ainda conta do comportamento que o ator adotou no funeral do encenador. "Esteve muito discreto, tentou passar despercebido, tanto assim é que havia muita imprensa e ninguém deu pela sua chegada, esteve sempre mais afastado e retirado mas não quis deixar de dar a última homenagem a Carlos Avilez", disse ainda o comentador.





Há mais de meio ano que João Catarré está a lutar contra um linfoma. Desde a altura em que a doença foi revelada, que o ator, de 43 anos, não aparecia em público.Porém, segundo contou Adriano Silva Martins no programa 'Noite das Estrelas', da CMTV, esta terça-feira, dia 28 de novembro, o ator da SIC quis homenegear Carlos Avilez e marcou presença nas cerimónias fúnebres do encenador.