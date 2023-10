No ‘Noite das Estrelas’ da CMTV, Maya revelou detalhes sobre o estado de saúde do ator.

João Catarré

01:30

João Catarré, que foi homenageado por Sara Matos durante a XXVII Gala dos ‘Globos de Ouro’, que decorreu no passado domingo no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, encontra-se em casa e a recuperar do linfoma.Veja mais no Correio da Manhã