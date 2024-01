João Catarré e Joana Pais de Brito casados em segredo Durante os tratamentos ao cancro do ator, o casal trocou alianças, longe dos olhares públicos.

João Catarré com Joana Pais de Brito

Foto: Tiago Sousa Dias

Em maio de 2023, João Catarré, de 43 anos, e Joana Pais de Brito, de 40, assumiram o namoro. Pouco tempo depois, o ator recebeu o diagnóstico de um cancro, confrontando-se com um dos momentos mais difíceis da sua vida.



Na entrevista que deu a Daniel Oliveira, no ‘Alta Definição’, da SIC, no passado sábado, dia 20, o ator garantiu que a companheira foi o seu maior apoio. Um detalhe que saltou à vista foi a aliança na mão esquerda do ator. Agora, e de acordo com a ‘TV Guia’, os atores casaram em segredo no dia 5 de julho de 2023, na Conservatória do Registo Civil de Lisboa.

