João Catarré, de 42 anos, e Joana Pais de Brito, de 38, já não escondem a sua relação, nem se coíbem de comentar as fotografias que partilham no Instagram com ‘emojis’ carinhosos.De acordo com a ‘Nova Gente’, os dois atores, que se conheceram durante as gravações da novela ‘Amor Amor’ (SIC), têm mantido o namoro discreto e afastado dos olhares mais curiosos.

Questionada sobre o assunto, a humorista disse apenas: “Não vou negar. Aliás, não digo que sim nem que não. Eu não falo da minha vida privada”.