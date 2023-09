João Catarré esconde ao máximo estado de saúde

João Catarré

Com os colegas de profissão, fãs e público em geral alarmados com as recentes notícias sobre o estado de saúde de João Catarré, o ator, de 43 anos, continua a preferir o silêncio, mantendo-se em casa a recuperar de tratamentos recentes realizados no IPO, em Lisboa.Para já, vai valendo ainda o comunicado recente da agência do ator, a Elite Lisbon, que garante que Catarré "está livre de perigo" e "em franca recuperação de um problema de saúde". O artista terá despertado os amigos e colegas para os primeiros problemas no ano passado durante as gravações da novela ‘Sangue Oculto’, ao evidenciar episódios de fadiga, revela a ‘TV Guia’. Pelo que tem sido noticiado, terá também começado a fazer tratamentos por causa de um cancro ainda no final de 2022.Neste momento, o ator continua a ter ao seu lado a namorada, a atriz Joana Pais de Brito, que já esteve consigo ao longo dos tratamentos realizados.