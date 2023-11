João Catarré quebra o silêncio e levanta muitas dúvidas Um mês depois, o ator voltou a escrever uma mensagem e as interpretações foram bastante diferentes.

Desde 2 de outubro, quando agradeceu a homenagem nos Globos de Ouro, que João Catarré não usava as redes sociais. E ontem deixou os fãs e muitas caras conhecidas com dúvidas devido à publicação que fez no Instagram, com a foto de uma libelinha azul. Rui Unas, por exemplo, escreveu: “Joãooooooo!!! Saudades das tuas porradas, pá! Agora, estou com medo! Deves estar mais forte que nunca! Forte abraço”. Por outro lado, uma fã do ator, de 43 anos, que luta contra um linfoma, arriscou no significado da libélula. “Voa apenas por uma fração da sua vida e geralmente não mais do que alguns meses. Esta libélula adulta faz tudo nestes poucos meses e não deixa nada a desejar. Este estilo de vida simboliza e exemplifica a virtude de viver o momento e viver a vida ao máximo”. Já fonte próxima do ator, diz que ele “é muito terra a terra e pouco de enigmas”.



