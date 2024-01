João Catarré quebra silêncio sobre luta contra o cancro: “Tive uma situação oncológica grave”

Mais de seis meses depois de ter sido confrontado com a triste notícia, João Catarré, de 43 anos, quebrou o silêncio sobre a luta contra o cancro. A confirmação da doença chegou em junho de 2023, quando o ator ainda gravava a novela ‘Sangue Oculto’ (SIC), após ter sentido um cansaço fora do comum."Tive uma situação oncológica grave. A notícia foi-me dada pessoalmente, de forma crua, que iria ter de ser visto. Estava com a Joana [Pais de Brito, a namorada]. Temos ideia de que somos fortes, que aguentamos qualquer coisa. Quando nos calha, pensamos que não é só aos outros", revelou o ator a Daniel Oliveira no programa ‘Alta Definição’ (SIC).Seguiram-se meses de tratamentos, em isolamento, com a namorada a ser o seu grande pilar. "Companhia, respeito, amizade e amor. Resolvemos a situação. Sofremos os dois com isto", disse, frisando que o problema de saúde está "completamente ultrapassado".Quanto às mudanças físicas, fruto dos tratamentos a que foi submetido, Catarré desvaloriza e garante que o mais importante é estar bem de saúde e ao lado de quem mais gosta.O ator vai manter a vigilância, ter "cuidados com a alimentação" e investir na atividade física.