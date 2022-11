João de Carvalho internado no serviço de neurologia

João de Carvalho, de 67 anos, está internado no serviço de Neurologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.Segundo o que o Correio da Manhã apurou, o ator foi encaminhado para a unidade hospitalar na noite de sábado com um quadro de desorientação mental, perdas de memória e um discurso confuso. A situação clínica de João de Carvalho motivou esta entrada de urgência."Está internado a fazer exames", disse Paula de Carvalho, irmã do ator, ao CM, sem adiantar pormenores sobre o diagnóstico do artista.João de Carvalho é um dos atores que integra o elenco da peça 'A Noite', que está atualmente em cena, no Auditório Municipal Eunice Muñoz, em Oeiras. A situação clínica inesperada do artista levou ao cancelamento do espetáculo, que será retomado na próxima quarta-feira com a substituição do ator.João é filho do conhecido ator Ruy de Carvalho, de 95 anos.