27 fev 2024 • 22:29

Em comunicado enviado à imprensa na segunda-feira, Paula Nabais acusou João Espírito Santo de agressão durante um procedimento clínico. Num comunicado enviado ao CM e assinado pelo "dentista da TVI", pode ler-se: "A relação com a paciente Paula Nabais é profissional. Desconhece-se qualquer processo em curso. O signatário não se pronuncia, a não se no local adequado, se for caso disso. Reserva ainda o direito de intervir judicialmente, pugnando pelo seu bom nome e da Clínica que representa".