João Félix afastado da namorada no seu 20º aniversário

01:30

Sónia Dias

Com a namorada, Margarida Corceiro, de 17 anos, de férias no México, João Félix optou por passar o dia do seu aniversário rodeado da família e dos amigos mais chegados na sua casa em Madrid.O ‘menino de ouro’ do futebol português celebrou este domingo 20 anos e foi surpreendido por volta da meia-noite com um bolo de aniversário que recriava a camisola que veste atualmente no Atlético de Madrid.Num dia tão especial, João Félix esteve rodeado de amigos, entre eles a modelo Isilda Moreira. A namorada do jogador do Benfica Diego Baptista fez questão de viajar até à capital espanhola para dar os parabéns ao amigo. Quem não conseguiu estar presente aproveitou para felicitar o amigo nas redes sociais, partilhando fotografias inéditas do craque quando este era ainda criança.O dia seria perfeito se o jogador tivesse, também, a seu lado Margarida. A jovem, porém, encontra-se de férias com a família em Playa Maroma, no México, onde não se cansa de partilhar fotos e vídeos em biquíni na praia. As imagens já lhe valeram muitos elogios.