João Félix alvo de gozo após Corceiro publicar fotografia de um testículo

Fãs brincam com jogador. Namorada garantiu que a imagem não era de ninguém que conhecesse.

01:30





O lapso obrigou a jovem atriz a justificar-se para garantir que a imagem não era de ninguém que conhecesse, mas os fãs não deixaram passar o momento em branco e inundaram a caixa de mensagens do namorado da atriz, João Félix, com comentários.



A polémica instalou-se nas redes sociais depois de Margarida Corceiro ter publicado na sua conta do Instagram uma fotografia de um testículo, que logo de seguida apagou.O lapso obrigou a jovem atriz a justificar-se para garantir que a imagem não era de ninguém que conhecesse, mas os fãs não deixaram passar o momento em branco e inundaram a caixa de mensagens do namorado da atriz, João Félix, com comentários.

O jogador do Atlético Madrid acabou por ser alvo de gozo nas redes sociais, com os seguidores a sugerirem que a fotografia partilhada por Margarida era de Félix. “Quando vais vingar-te da Magui?”, escreveu um fã no Instagram.