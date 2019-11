João Félix faz vídeo para apoiar lista da namorada na escola

João Félix apoia lista da associação de estudantes de Margarida Corceiro

Margarida Corceiro na sua lista da associação de estudantes

estão cada vez mais próximos e já não escondem.O jogador dee a namorada, que completou recentemente, mostram cada vez mais sinais do romance publicamente. Agora, o craque mostra-se a apoiar a lista de estudantes à qual Margarida pertence na escola que frequenta, aatravés de um vídeo nas redes sociais.A associação de estudantes partilhou ainda uma imagem na mesma conta de Instagram onde surge o rosto do jogador, revelando o apoio do jovem prodígio ao projeto., pode ler-se na publicação que também menciona o nome de Margarida Corceiro:Também foi partilhado um vídeo da jovem. Além da lista, também Margarida Corceiro acabou por partilhar a mesma fotografia na sua conta de Instagram, orgulhosa do apoio do namorado.

Recorde-se que o romance entre João Félix e Margarida Corceiro começou quando o jogador ainda estava a jogar no Benfica. Atualmente a brilhar no Atlético de Madrid, Margarida, que se estreou como atriz na novela 'Prisioneira', da TVI, já viajou para a cidade mais que uma vez para matar saudades e compensar a distância que agora atravessam.



Nos últimos tempos, Margarida Corceiro tem partilhado algumas fotografias reveladoras nas redes sociais onde fica notório que os dois estão a viver uma paixão. Já o futebolista, que se revela mais discreto, deixou apenas um comentário na fotografia que Margarida Corceiro partilhou nas redes sociais no dia do 17º aniversário da jovem, com 'emojis' românticos que levaram os fãs ao delírio.





Ver esta publicação no Instagram 17 ? Uma publicação partilhada por Margarida Corceiro (@magui_corceiro) a 26 de Out, 2019 às 8:51 PDT



Os seguidores que acompanham João Félix e também Margarida Corceiro, que aumenta cada vez mais a popularidade devido ao namoro e já conta com mais de 100 mil seguidores no Instagram, não resistiram a deixar algumas palavras a torcer para que oficializem o relacionamento. "Vai miúdo", "É só amor estes dois", "É assim mesmo!", "Assumam por favor", são algumas das mensagens que se podem ler nessa publicação.