João Félix assume romance com Margarida Corceiro

01:30

Carolina Cunha

Considerado um dos jogadores mais mediáticos do momento, João Félix assumiu, finalmente, a relação com Margarida Corceiro.No dia em que a atriz da TVI celebrou o seu 17º aniversário, o craque do Atlético de Madrid, de 19 anos, não deixou passar despercebida a data especial e comentou a publicação da jovem com ‘emojis’ com vários corações, que confirmam o clima de cumplicidade e romance entre o casal, tal como já tinha sido avançado peloOs jovens não se preocupam em esconder a relação e Margarida já não se inibe de defender Félix, nas suas redes sociais, das críticas de que é alvo. Apesar de o namoro ser discreto (e quase sempre à distância), a verdade é que a relação está cada vez mais sólida e Margarida já esteve em Madrid, para onde o craque se mudou no início da época.