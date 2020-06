João Félix diverte-se com amigos após despedida da namorada

A carregar o vídeo ...

João Félix e Margarida Corceiro respondem a perguntas sobre a relação

João Félix e Margarida CorceiroMargarida Corceiro esteve durante um longo período de tempo a viver em casa do jogador do Atlético de Madrid, em La Finca, na capital espanhola.Os jogadores surgem em grupo e mostram-se animados ao se reunirem fora dos relvados.Durante o período de confinamento, João Félix teve sempre a companhia da namorada nessa fase difícil.O casal foi partilhando vários momentos a dois através das redes sociais e comprovaram que o namoro está sólido, deixando os milhares de fãs 'derretidos'.A jovem de 17 anos aproveitou a casa de luxo do futebolista para tirar várias fotografias e sensualizar em biquíni, enquanto desfrutava da piscina da mansão.Agora, longe um do outro, João Félix e Margarida Corceiro voltam a ter de lidar com a distância e refugiam-se na vida profissional e nos amigos.