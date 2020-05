João Félix e Margarida Corceiro a banhos em mansão

01:30

Rute Lourenço

Depois de mais de dois meses afastado dos relvados, é tempo de João Félix voltar às rotinas e a última semana marcou o regresso aos treinos do Atlético Madrid.No entanto, quando volta a casa, o craque continua a contar com uma companhia muito especial: a da namorada, Margarida Corceiro, que se mudou para Espanha há mais de um mês para cumprir a quarentena ao lado do jogador.Com as temperaturas a aumentarem, o casal tem provocado inveja aos seguidores nas redes sociais ao mostrar que já inaugurou a temporada de piscina com os primeiros mergulhos. Enquanto Félix partilhou uma fotografia do seu primeiro banho do ano, a jovem atriz fez, mais uma vez, disparar os termómetros ao mostrar-se em biquíni.Margarida Corceiro, de 17 anos, ainda não anunciou quando regressa a Portugal. A jovem garante que tem mantido as aulas à distância para acabar o 12º ano, e que depois pretende tirar uma especialização na área da representação.