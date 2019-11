João Félix e Margarida Corceiro cada vez mais assumidos

Ver esta publicação no Instagram No pasa nada Uma publicação partilhada por Margarida Corceiro (@magui_corceiro) a 12 de Nov, 2019 às 11:42 PST

estão cada vez mais assumidos. Depois das férias no México, a jovem atriz de 17 anos rumou até Madrid para matar saudades do companheiro e ainda festejar o 20º aniversário do jogador, que tinha celebrado a data dias antes.Através das redes sociais, têm sido partilhadas algumas fotografias dos passeios pela cidade. Agora, Margarida Corceiro publicou uma fotografia onde surge com o craque durante um passeio aos, um parque bastante visitado., escreveu a atriz na legenda da publicação.Os dois desfrutaram de um momento no lago, onde andaram de barco na companhia da modelo, que sem revelado muito próxima do casal. Isilda já tinha partilhado recentemente uma fotografia onde se mostrava também na companhia do casal, mais um amigo.A publicação rapidamente contou com milhares de 'gostos' e mensagens ternurentas. João Félix deixou a sua marca ao reagir com 'emojis' de corações na caixa de comentários., são algumas das mensgens deixadas.Apesar de muitos seguidores torcerem pelo namoro, algumas fãs do craque do Atlético de Madrid, que já revelou ser muito assediado nas redes sociais, acabam por manifestar vontade de estar no lugar de Margarida Corceiro., pode ler-se.