João Félix e Margarida Corceiro em escapadinha romântica em Troia

01:30

André Filipe Oliveira

Margarida Corceiro continua a espalhar elegância e sensualidade por destinos de verão. Fê-lo ao lado do namorado João Félix, aproveitando a viagem do namorado a Lisboa para uma escapadinha a dois. O local escolhido foi um hotel de luxo em Troia, Setúbal.O par romântico aproveitou o momento íntimo para matar as saudades e fez questão de registar alguns pormenores em fotografia. Entre eles, destacam-se um banho de jacuzzi. Margarida e Félix mostraram-se muito apaixonados durante o momento de relaxamento e houve um pormenor que saltou à vista. "Então e o sutiã Magui?" ou "estás nua?", questionaram alguns admiradores da jovem atriz na caixa de comentários. O tema não foi esclarecido pela beldade, que se mostrou muito sexy num momento quente com o namorado.Recentemente operado a um pé, devido a lesão, João Félix foca-se assim na sua recuperação para conseguir voltar a cumprir a agenda profissional e vestir a camisola do Atlético de Madrid. Enquanto isso, Corceiro continua a aproveitar o verão pelas praias nacionais e captar atenções devido à sua silhueta. Concilia descanso com projetos ligados à moda.