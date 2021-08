João Félix e Margarida Corceiro passam dia juntos em parque de diversões

Carolina Cunha

Ainda a desfrutar de um período de férias, Margarida Corceiro rumou a Madrid para passar alguns dias de descanso com o namorado, o jogador João Félix. O casal mostrou o seu espírito aventureiro e, na companhia de alguns amigos, divertiu-se no Parque Warner, localizado nos arredores da capital espanhola.









O dia de pura diversão foi partilhado pela atriz através das redes sociais, onde já soma mais de 1 milhão de seguidores. Margarida e Félix experienciaram algumas atrações, que lhes proporcionaram momentos de adrenalina e diversão. Os gritos e os risos marcaram o dia, especialmente no momento em que andaram numa montanha-russa de água. “Estamos vivos”, brincou a atriz de 18 anos, radiante com a experiência.

O casal, que está junto há cerca de dois anos, aproveita os últimos dias de pausa antes do arranque do campeonato espanhol. O craque do Atlético de Madrid ainda está a recuperar da lesão no tornozelo.