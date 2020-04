João Félix e Margarida Corceiro superam crise durante a quarentena

Cada vez mais unidos e apaixonados, é assim que João Félix e Margarida Corceiro têm vivido os últimos dias em Madrid. Depois da troca de mensagens escaldantes entre o jogador e a médica espanhola Arancha, a atriz revela que já perdoou a traição e que decidiu dar uma nova oportunidade ao amor.Margarida, que se mostra cada vez mais integrada na família do craque, continua a cumprir o período de isolamento na mansão do jogador, onde também aproveitou para celebrar a Páscoa. A última fotografia divulgada nas redes sociais mostra João Félix e Margarida abraçados, no exterior da casa do futebolista, em clima de grande cumplicidade. No Instagram, Félix voltou também a partilhar imagens como a namorada e até filmou o momento em que lhe pregou um susto, enquanto estava distraída no sofá.Decidido a desfrutar ao máximo o tempo em comum, João Félix, de 20 anos, e Margarida, de 17, têm optado por programas a dois na mansão de La Finca, em Madrid, onde desfrutam de todos os luxos e mordomias. A casa conta com piscina e um amplo jardim.Apesar de cumprir o período de isolamento em Madrid, a atriz continua empenhada nos trabalhos da escola para terminar o 12º ano. No próximo ano, Margarida Corceiro pretende apostar num curso de representação, para investir na sua carreira profissional de atriz.O jogador ocupa uma moradia de luxo situada no bairro de La Finca, em Madrid, onde Ronaldo também tem casa. Conta com um amplo jardim, um enorme relvado e uma piscina. Além da mãe, recebe a visita de amigos chegados.