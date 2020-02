João Félix e Margarida Corceiro trocam juras de amor em dia especial: "És o meu amor para sempre"

View this post on Instagram My valentine is my bestfriend. I love u and I miss u A post shared by Margarida Corceiro (@magui_corceiro) on Feb 14, 2020 at 6:39am PST

mostram-se cada vez mais apaixonados. Depois de, recentemente, terem ultrapassado uma fase mais conturbada no namoro - em que deixaram, inclusivamente, de se seguir nas redes sociais, denotando o mal-estar - o casal revela que está mais unido do que nunca.Por ocasião do Dia dos Namorados, a atriz e o futebolista fizeram questão de deixar mensagens apaixonadas nas redes sociais., escreveu a jovem aposta da TVI, ao que o craque do Atlético Madrid respondeu: "És o meu amor para sempre".Margarida Corceiro, que vai ser uma das novas concorrentes do 'Dança com as Estrelas', falou recentemente da relação com o jogador no 'Você na TV'. A atriz garante que o namorado a apoia em tudo e contou vários pormenores da relação, como o dia e como é que se conheceram