João Félix em viagem de jato para férias loucas em Ibiza

Depois da conquista da Liga das Nações, João Félix, de 19 anos, já partiu para umas férias que prometem ficar para a história como umas das mais memoráveis da sua vida.Desejado pelo Manchester City, que lhe promete um ordenado de seis milhões de euros por ano, o jovem já goza do seu novo estatuto de milionário e partiu para Ibiza (Espanha) num jato privado.Luxos não têm faltado nestes dias de descanso na ilha das festas loucas, onde está na companhia dos amigos Diego Batista e Ricardo Nóbrega.Nas fotos aparece também o ‘anjo’ da Victoria’s Secret, Isilda Moreira, mas apesar de muitos lhe quererem atribuir um romance com a nova estrela nacional, a verdade é que a jovem é namorada de Diego.Durante as férias, Félix já foi surpreendido pelos paparazzi numa tarde de praia em que não faltou, claro, uma peladinha.