João Félix em Viseu a aproveitar os últimos dias de férias

João Félix tem aproveitado as suas férias para estar com os amigos mais próximos, entre eles o filho de Sérgio Conceição, Rodrigo. Depois do Algarve, enquanto a sua transferência para o Atl. Madrid não se concretiza, o jovem craque deu um pulo a Viseu, sua terra natal, onde aproveitou para jogar teqball, o desporto da moda.O jovem avançado, de 19 anos, esteve instalado no Hotel Salgados Palace, em Albufeira, onde uma noite numa suíte custa 700 euros, mas também passou parte do seu tempo em casa do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição.No Algarve, após ter sido apanhado a almoçar numa pizzaria de Almancil, a dar uns mergulhos em Albufeira, onde foi engolido por uma legião de fãs, e à porta do Casino de Vilamoura, João Félix goza agora os últimos dias de descanso.