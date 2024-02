João Félix empenhado em recuperar da lesão

01:30

Vanessa Fidalgo

O avançado português João Félix tem estado completamente empenhado em recuperar rapidamente da lesão que sofreu recentemente durante um treino e que resultou numa entorse no ligamento lateral externo do tornozelo direito.Apesar das sessões diárias de fisioterapia, piscina e treino condicionado no ginásio, o jogador do Barcelona ainda não tem data para regressar aos relvados. Para já, está praticamente descartado o regresso no encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que se realizará na próxima semana, dia 21, em Itália.Recorde-se que o internacional português, de 24 anos, está emprestado pelo Atlético de Madrid ao FC Barcelona até ao final da época. O antigo avançado do Benfica soma sete golos e cinco assistências em 28 encontros oficiais pelos catalães e não esconde a vontade de recuperar, isto a avaliar pelas fotografias que tem vindo a partilhar com os seguidores nas redes sociais.