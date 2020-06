João Félix gasta milhões com nova mansão

Aos 20 anos, João Félix está decidido a investir a sua fortuna e começa a expandir os seus negócios.O setor imobiliário é um dos alvos do internacional português, que não olhou a gastos para a compra de uma nova vivenda de luxo na Quinta da Marinha, em Cascais. Trata-se de uma das zonas mais exclusivas da região de Lisboa, onde várias celebridades dispõem de avultados investimentos.A moradia comprada pelo craque do Atlético Madrid, que dispõe de todos os luxos e mordomias a que está habituado, já está concluída, mas Félix decidiu fazer algumas obras de remodelação para torná-la mais à sua imagem.Um investimento de luxo para o jovem que está decidido a conquistar um império milionário.Além do salário do clube, no valor de sete milhões, o jogador já soma contratos publicitários milionários com prestigiadas marcas de desporto que permitem ao jogador conquistar cada vez mais receitas.Apesar de se manter na capital espanhola ao serviço do Atlético, onde dispõe de uma moradia de luxo em La Finca, o jogador faz questão de manter as suas raízes em Portugal e a nova vivenda será destina aos dias de férias em família na capital.Além disso, João Félix ainda conta com a casa de família em Viseu, de onde é natural.Ao longo dos últimos meses, o jogador e a namorada, Margarida Corceiro, mostram-se mais unidos do que nunca. A atriz mudou-se para Madrid durante o confinamento e por lá se mantém há cerca de dois meses.