João Félix influenciado pela namorada

Arelação de, está cada vez mais sólida e o jovem casal já não esconde o amor que os une.Ao longo dos últimos meses, o craque mostra-se cada vez mais preocupado com a sua imagem e tem investido em vários tratamentos estéticos que têm mudado visivelmente o seu aspeto físico.Cada vez mais confiante ao lado da namorada, considerada uma das apostas da ficção nacional, Félix corrigiu os dentes tortos com um aparelho ortodôntico e recorreu à estética para eliminar as marcas de acne, que eram um motivo de grande constrangimento.Com o seu mediatismo a aumentar, o jogador dotambém arranja com regularidade as sobrancelhas e faz a depilação no corpo.Quanto ao penteado, Félix faz questão de manter um corte cuidado e atual que tem conquistado as atenções do sexo feminino. Também Margarida Corceiro parece gostar das mudanças de imagem do jogador e o casal já não se inibe de trocar comentários e piropos nas redes sociais.