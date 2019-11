João Félix investe em tratamentos estéticos

Aos 20 anos, João Félix já demonstra várias preocupações com a sua imagem. Ao longo dos últimos meses, o craque do Atlético Madrid tem investido no seu aspeto físico e as mudanças estão à vista. O jogador, que começou a carreira no Benfica, tinha muito acne no rosto e os dentes tortos no passado, algo que já conseguiu combater com recurso a alguns tratamentos.Além de ter usado a um aparelho ortodôntico para corrigir os dentes, João Félix também recorreu à estética para eliminar o acne, que era muito visível e um grande motivo de constrangimento. Com cada vez mais visibilidade e decidido a manter um aspeto cuidado, Félix também arranja com regularidade as sobrancelhas e faz a depilação no corpo.Quanto ao penteado, o internacional português optou por ainda não fazer grandes alterações, mas faz questão de manter um corte cuidado. À semelhança de Cristiano Ronaldo, que também já fez diversas alterações na sua imagem desde que trocou o Sporting pelo Manchester, também Félix começa a investir parte do seu ordenado milionário no Atlético para melhorar a sua imagem.Com as preocupações em torno da aparência, João Félix tem conquistado cada vez mais as atenções do sexo feminino e ‘roubou’ o coração de uma das atrizes mais bonitas da nova geração em Portugal. O craque mantém uma relação com Margarida Corceiro há cerca de três meses e mostra que vive uma fase cada vez mais feliz dentro e fora dos relvados.Com a mudança para Madrid, com um ordenado milionário em que lucra mais de 800 euros por hora, João Félix, de 20 anos, não se inibe de viver uma vida repleta de luxos. Na capital espanhola, o jovem vive na mesma zona exclusiva em que Cristiano Ronaldo morava. O jogador ocupa uma moradia de luxo, situada no bairro de La Finca, reservado a craques e outras estrelas, com segurança apertada e uma extensa área exterior com uma piscina, um vasto jardim e ainda um cesto de basquete. O preço das moradias ascende a 1,5 milhões de euros.