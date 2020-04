João Félix mostra casa de sonho a dar toques na bola

A carregar o vídeo ...

João Félix mostra-se a dar toques na bola

Neste período de quarentena, as redes sociais enchem-se de desafios.João Félix não escapou a ser desafiado por um colega, o jogador do AC Milão Rafael Leão, para dar uns toques na bola.O craque do Atlético de Madrid gravou um vídeo onde surge a mostrar os dotes para o futebol, e acaba por marcar um golo na baliza da sua moradia.Nas imagens, pode ver-se mais uma vez alguns detalhes da casa de luxo, como a piscina e o jardim na zona exterior da residência, onde está a viver em La Finca, em Madrid, desde que foi transferido para o clube espanhol no verão do ano passado.